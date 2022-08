Máximo hace una travesura y Luisa W explicó por qué no lo corrigió

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W, mostró una travesura de su hijo que a ella no le pareció tan grave.

Resulta que el pequeño Máximo tomó uno de sus crayones, el de color rojo más específicamente, y rayó la colcha y las almohadas de la cama de sus papás, además de una botella, una mesa y varias paredes. Al contrario de lo que muchos padres harían, Luisa grabó el hecho y se mostró bastante tranquila.

Más adelante, Luisa Fernanda decidió explicar por qué no corrigió a su bebé de inmediato cuando hizo estas acciones que se podrían catalogar como malas o inadecuadas.

“Yo les voy a compartir algo y es que a mí no me molesta que mi hijo raye cosas en la casa. Pues a mí no me molesta, pero… claramente sí le debo enseñar dónde sí debe rayar. Igual es que Máximo apenas está en ese proceso de aprendizaje, es que no tiene ni dos años, Dios mío, o sea es un bebé” explicó la influencer.

Luisa también aclaró que, cuando se llegue el momento de corregirlo y enseñarle lo que está bien y lo que no, no lo hará por las historias de su Instagram, sino en la privacidad de su casa y de manera respetuosa.

“Entonces, poco a poco, le voy enseñando. Claramente yo no voy a salir a corregirlo por acá por las historias, lo hago en mi casa, de una manera respetuosa, concentrada en él, en enseñarle. Pero a mí no me molesta, o sea si es porque me moleste, a mí no me molesta. Es más, a mí me causa gracia todo lo que hace, claramente porque es mi hijo, pero claro estoy súper puesta a enseñarle lo que está bien y lo que no está tan bien porque no puede llegar pues a rayar todo ¿no? Ay pero yo amé su obra de arte, me siento orgullosa”.