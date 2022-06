Luisa Fernanda W muestra cómo Máximo hace pataleta mientras ella se ejercita

La creadora de contenido colombiana y esposa del cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda w, no deja de encantar las redes sociales con las ocurrencias, juegos y risas de su primer hijo, Máximo.

Máximo no permite que su mamá haga sus ejercicios

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, esta bella creadora de contenido reveló que inicia sus mañanas tratando de hacer una pequeña rutina de ejercicios, pero que Máximo no la deja mucho porque necesita llamar su atención.

“Empiezo mi mañana moviendo un poquito el cuerpo, pero un pedacito de persona no me deja” escribió Luisa en la historia en la que muestra a Máximo haciéndole una pequeña pataleta.

Y es que Luisa, quien recientemente presumió su embarazo con cautivadora sesión de fotos, es una mujer que siempre se ha caracterizado por mantener un estilo de vida bastante saludable en el que su estado físico es la prioridad.

Ahora es incluso más importante que se mantenga sana, pues recordemos que hace unos días anunció que está esperando su segundo hijo junto al cantante y actor colombiano Pipe Bueno, quien protagonista la telenovela ‘Te la dedico’.

El embarazo de Luisa Fernanda W

Luego del anuncio de este segundo embarazo, tanto Luisa Fernanda como Pipe han sido abiertos y sinceros con sus seguidores para contarles de todo el proceso y lo que van conociendo, poco a poco, de este nuevo integrante de la familia.

Luisa, por ejemplo, ha contado que los síntomas en este embarazo han sido mucho más fuertes que cuando tuvo a Máximo, pues ha vomitado mucho más, ha tenido bastante intolerancia a la comida y ha tenido días muy duros de cansancio.

No obstante, hay un dato que, al parecer no quieren dar del todo y son las semanas exactas del embarazo. Luisa sólo ha dicho que debe estar por los cuatro meses, pero que le dijeron que era de mala suerte contar las semanas exactas y que por eso no lo haría.

En cuando a si era un bebé deseado o no, lo único que han contado es que Pipe llevaba varios meses pidiéndole a Luisa el segundo hijo, pues el amor paterno se le despertó más de lo normal, al parecer, con Máximo.

