Máximo enterneció las redes al interpretar canción de Pipe Bueno

Máximo Giraldo Cataño, el primogénito de los artistas Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales en las últimas horas, al hacerse público un tierno video donde este interpretaba uno de los sencillos más exitosos de su padre.

Lee también: Luisa W se le midió a cantar profesionalmente música popular

Se tarta de "Guaro", canción que el interprete lanzó hace 9 meses junto a grandes exponentes del género urbano en el país cafetero como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Jho Alex Castaño, el Charrito negro, Alzate, Jessi Uribe, Yeison Jímenez, Navarrete, entre otros.

Ahora quien quiso sumarse a esta ola de intrepetes fue su pequeño, que entre fragmentos de la canción demostró la admiración que siente por la carrera musical de su padre a quien probablemente podría seguirle los pasos profesionales.

Como se puede evidenciar, fue cuestión de horas para que diversas pa´ginas de entretenimeitnod igital replicaran el clip, donde elogiaron la ternura del pequeño y la vena musical que pudo haber heredado de su progenitor.

"Es hermoso", "me lo como a besos", "nooo pero qué es esto, me muero", "Dios mío, ese niño si demuestra lo que es el talento heredado, se le nota que le va a gustar la música, ojalá sea del talento del papá jajajja el que lo entendió lo entendió" y "Dios lo bendiga, es un pequeño muy inteligente y orgulloso de su papá", fueron algunos de los comentarios.

Puedes leer: Pipe Bueno sufrió dolorosa caída en concierto en Ibagué

Máximo ya ha demostrado su inclinación por la música

Recordemos que esta no ha sido la única vez que el pequeñod eja en evidencia su inclinación por la música, pues hace algunos meses y durante el cumpleaños de su abuela paterna, también aprovechó la puesta en escena de su papá para acercarse al micrófono intentando cantar a dupla con él.

Pipe Bueno se mostró ofreciendo un show para sus familiares y amigos más cercanos mientras su hijo se le hizo a un lado para cantar a dupla los fragmentos de una de las canciones más exitosas de su carrera musical: "Te hubieras ido Antes".

Como se puede evidenciar, el pequeño es todo un fanático de la música de su padre y por ello quiso intervenir con sus "balbuseos" en diferentes momentos del sencillo y hasta tratando de imitar una de las frases más icóniocas de su progenitor, el famoso "ay ay ay" que hace parte de todas sus canciones. En esta oportunidad los comentarios de los internautas tampoco tardaron en llegar.

"Qué es esto tan precioso", "yo me lo como a picos", "ay no (caritas enamorada)", "ojalá herede el talento del papá y no el de la mamá para el canto", "que niño tan hermoso", "me asombra la inteligencia de estos niños de ahora, antes eran muy tímidos y sobre todo frente a tanta gente", "Máximo es todo lo que está bien la vida, precioso como canta jajaja" y "lleva la música en la sangre", fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Hermosa mujer que compartía con Pipe Bueno desató los celos de Máximo