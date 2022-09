Ella es Mav, la amiga de La Liendra, que afirmó ganar 250 millones en un mes

Hace algunos días Mauricio Gómez más conocido en las redes sociales como La Liendra se convirtió en noticia luego de que en medio de una transmisión en Twitch apareciera en medio de una charla con otros influenciadores revelando las cifras que pueden ganar al mes con su trabajo y es que La Liendra afirmó que lo máximo que ha llegado a facturar son 8.000 millones de pesos algo que dejó impactados a muchos, aunque hay que aclarar que Mauricio Gómez no especificó en qué periodo de tiempo facturó esa exorbitante cifra, pues él se negó a responder cuanto ganaba al mes.

“A la DIAN le gusta esto (…) perro no mentiras yo el máximo nivel de plata que he llegado aa facturar en la vida son ocho mil palos, es el nivel máximo que yo he llegado a facturar en mi vida, pero eso es en mi nivel de trabajo increíble”, respondió el influencer.