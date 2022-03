Mauricio Ochmann confesó que estuvo a punto de tomar una dura decisión

En diversas ocasiones, Mauricio Ochmann ha mencionado que tuvo una fuerte adicción a las drogas y el alcohol con la que batalló por varios años.

Para no perderse: Los otros artistas que se convirtieron al cristianismo

Esta dependencia lo llevó a atravesar por diversas experiencias difíciles y había ocasionado fuertes conflictos con María José del Valle Prieto, su primera esposa y madre de su primogénita Lorenza.

Ante el hartazgo de esta situación, el intérprete de ‘El Chema’ tomó la decisión de quitarse la vida, debido a que consideraba que estar siempre bajo el influjo de esas sustancias era como un “suicidio lento”.

“Más tarde en terapia, cuando me meto al centro de rehabilitación descubro que lo que yo estaba haciendo era una muerte lenta, un suicidio lento desde chiquito por todo lo que estaba sintiendo y no estaba enfrentando y no estaba sabiendo como lidiar con mis miedos, con mis monstruos del pasado”, relató Ochmann.

“Conforme fue pasando el tiempo y la vida, no nada más un poco de alcohol me servía, porque eso es lo que tiene el alcohol y el organismo que, a lo mejor con tres, cuatro al principio estás bien; luego ya necesitas más algo más fuerte y más fuerte. Después conocí las drogas”.

Esa situación lo puso al borde de la muerte. “Fondos tuve varios, me pude haber muerto en varias ocasiones. Tuve una sobredosis que, si no hubiera sido por la persona que trabajaba conmigo en esa época, no la cuento”.

“En Cuernavaca después de no sé cuento tiempo, mi cuerpo se empezó a desvanecer ya estaba yo hundido en la cama y perdí el conocimiento. De repente me despierto en el hospital que me estaban reanimando. Ya estaba sobredosis. No paré ahí, no fue el fondo más fuerte”, reveló.

Con el fin de terminar definitivamente con su dolor, el protagonista de la película ´’A la mala’ decidió quitarse la vida, pero tuvo un momento de consciencia ocasionando por su hija mayor.

“Había planeado morirme, Dije ‘no valgo para nada, ya me voy’. Le llevé (a Lorenza) un peluche; lo puse en su cama, ellas (su esposa María José y la entonces bebé) no estaban. Y estaba po hablarle al traficante para pedir una cantidad considerable (de drogas) para encerrarme solo, despedirme y adiós”, dijo.

Pero algo inesperado lo salvó. “Ese momento fue muy fuerte porque algo dentro de mí dijo ‘Mau has vivido una vida de muerte; has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir?’. Una cosa adentro y me invadió una paz”, agregó.

Ese momento y su hija lo hicieron buscar ayuda. Así se fue a un centro de rehabilitación, al que lo llevó su entonces esposa, quien lo apoyó. “Debo agradecer a mi hija Lorenza, porque su nacimiento fue lo que me hizo click a nivel interno y dije ‘no puedo seguir hacer, quiero ser un papá responsable”, confesó.

Te puede interesar: Madelene Wright, de futbolista a abrir OnlyFans

Sigue leyendo: Los cinco personajes de ‘Encanto’ que usan los terapeutas

No dejes leer: Ricardo Vélez declaró que dejó las matemáticas por la actuación