Le preguntaron a Mateo si Melina lo había invitado a la boda y así respondió

En las últimas horas, el deportista antioqueño Mateo Carvajal habilitó la famosa dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde se comprometió a reponder cualquier interrogante que tuvieran sus seguidores, mismos, que no perdieron la oportunidad para preguntarle por su nueva novia Stephanie Ruíz, por la relación de esta con su hijo Salvador y hasta por un tema relacionado con su ex pareja y madre de su hijo, Melina Ramírez.

Recordemos que para finales del 2021, la caleña presumió su compromiso en redes sociales, con su nuevo amor, el actor y cantante Juan Manuel Mendoza, con quien al parecer este 2022 llevará su amor al altar. Precisamente, una de las preguntas planteadas a Mateo, iban dirigidas a dicha boda: "te invitaron a la boda de Melinda", preguntó un internauta, a lo que Mateo aprovechó la falla de redacción para evadir la verdadera pregunta.

Mateo respondió si irá a la boda de "Melinda"

"Sí, yo voy a ser el pajecito, el que lleva los anillos y el que tira el arroz ahí afuera de la iglesia", respondió Mateo entre risas, mientras aclaró que se está refiriendo a la boda de "Melinda", la ex pareja de Christian Nodal.

Su respuesta aunque no fue lo que el seguidor esperaba, tampoco pasó desapercibida entre sus millones de seguidores y páginas de entretenimiento digital, que rápidamente replicaron y viralizaron el video, desatando diversas posturas al respecto, unos, asegurando que su respuesta indica un poco de celos y otros, asegurando que ese tema ya fue superado para la pareja que ahora está feliz con nuevos amores y que los internautas deberían hacer lo mismo.

"Ellos ya superaron su relación hace rato y ustedes todavía sufriendo por ellos, nooo no no, por eso es que estamos como estamos", "muy inteligente el Mateo", "así se tapa un penal", "soy la única que siente un poco de celos en su expresión" y "hasta ese compromiso no perdía la esperanza de verlos juntos nuevamente", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que la ruptura entre la presentadora y Carvajal, sigue siendo todo un misterio, pero lo que si se ha podido evidenciar gracias a los pronunciamientos de ambos, es que la relación como padres de Salvador es bastante amigable y respetuosa. De hecho, en una dinámica de preguntas anterior, le preguntaron a Mateo si ya conocía personalmente a Juan Manuel Mendoza, la nueva pareja de Melina y aunque confirmó que no, dijo que le encantaría hacerlo, porque sabía lo bien que trataba a su hijo y que eso ya le había generado una impresión positiva sobre él.

