Con fotos en toalla, Mateo Carvajal y su novia encendieron las redes

El deportista antioqueño Mateo Carvajal conforma junto a Stephanie Ruíz una de las parejas más sonadas y estables del entretenimiento nacional, donde a diario están al pendiente de las interacciones de los antioqueños, para reir y enternecerse con sus videos de humor y románticos.

Puede ser de tu interés: Mateo Carvajal reveló si mantiene económicamente a Stephanie Ruiz

Como muestra de ello está el más reciente post en colaboración que subieron ambos a sus redes personales en Instagram, donde se despojaron de sus prendas y, recien salidos de la ducha, posaron frente al espejo de su vestidor reiterando lo enamorados que están y desde luego, los tonificados cuerpos que tienen.

"Yo no sé si estoy más enamorado de mi Flaca o de los apartamentos tan espectaculares de @cantagironeliving . Son los proyectos más lujosos y top de Medellín. Gracias @martinalvarezmaya por tu asesoría ,nos encantó ", escribió Mateo.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que diversas páginas de entretenimiento digital replicaran y viralizaran la instantánea, desatando múltiples comentarios por parte de sus millones de seguidores, que en su mayoría, elogiaban la belleza y el amor que han construído.

"Hermosos", "Ella es muy de buenas", "Ustedes se bañan juntos? eso es pecado… eso no le gusta a Diosito!!", "Un hijo de estos dos sería muy hermoso", "Una hermosa pareja bendiciones", "Alli se parece a melinaaaa", "Que no se note que la foto la publico Mateo de la cuenta de Stephanie", "Le doy luca por esa labia y me trae devuelta", "Que siempre viva el amor", "on muy bonitos,.pero no entiendo el narcisismo, de verdad,de verdad no les hace falta" y "demasiado bellos", fueron algunos de los comentarios.

No te puede interesar: Stephanie Ruíz cogió a Mateo Carvajal con las manos en la masa

Stephanie y Mateo le dieron un segundo nivel a su relación

Recordemos que hace poco la pareja celebró su primer año como novios y que este, les sirvió para conocerse y descubrir si realmente el otro complementa para lo que sueñan para el resto de sus vida. Ahora y a juzgar por los resultados de sus nuevos planes, parece ser que sí encontraron su alma gemela en el otro.

Recordemos también que desde hace varios años a Mateo no se le conocía una pareja estable, pues luego de conocerse su ruptura con la mamá de su hijo Salvador, el deportista se mostró muy reservado con su vida afectiva.

Ahora fue la bella modelo y empresaria la encargada de robarse su corazón, al punto en que este la presume constantemente no solo por lo bella que es sino por lo graciosa, inteligente y demás atributos, de los que quiere gozar por el resto de sus días.

Te puede interesar: Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz se irán a vivir juntos