Esta es la comida que Mateo Carvajal no comería jamás

Muchos de los seguidores del deportista Mateo Carvajal piensan que por su condición y todo lo que hace desde el deporte podría comer de todo, que no le diría que no a nada y que en su paladar podría entrar cualquier clase de alimentos, pero no.

Te puede interesar: Mateo Carvajal enseñó el que sería el regalo de cumpleaños de su hijo Salvador

El también modelo decidió responder preguntas de sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram y lo que dijo en quince segundos sobre quince cosas que no se saben de él, dejó impresionados a todos, pero al mismo tiempo sacó sonrisas con su respuesta.

Y es que el Mateo decidió contar que no cree en el infierno, “creo en la reencarnación, creo en Dios. Creo que hay un cielo para el que vas si haces las cosas bien”, expresó el deportista en su respuesta, pero lo que más gracia en impresión causó, fua cuando decidió confesar que no le gusta la morcilla, que no es más que una especie de chorizo, pero preparado con sangre y manteca de cerdo, arroz, pimentón, también, sal y cebolla picada, y como valor agregado, lo que le daría un sabor más especial, especias al gusto. Se embute en tripa de cerdo o también en intestino de vaca seco.

Esto causó mucha gracia porque el deportista dejó verse con cara de desagrado al solo pensar en ese aliento que es además muy tradicional de la comida colombiana y que normalmente viene servido en muchos platos o incluso hace parte de esas entradas o picadas que sirven en restaurantes de gran parte de Colombia.

Nuevo comienzo

Mateo Carvajal se ha dejado ver desde hace varias semanas con la modelo Sthephanie Ruíz, con quien tiene una relación, hasta el momento muy estable y sólida que se ha basado incluso en los chistes y comentarios porque muchos de ellos lo han tildado de “mantenido” y él ha respondido desde el humor.

Es por eso que en muchas de sus historias les ha seguido la corriente a esos comentarios y ha hecho contenido basado en estos comentarios que le llegan incluso por mensajes internos. Pero hace poco, decidió hablar de esas cualidades que tiene su novia y que lo han enamorado.

Para eso, mostró partes del cuerpo de ella y destacó que un hombre siempre ven los sentimientos de una mujer, pero al mismo tiempo destacó las piernas y el glúteo de su novia para darle doble sentido a la respuesta.

No dejes de leer: Mateo Carvajal sorprendió con retoques estéticos en su rostro