Mateo Carvajal sorprendió con tierno tatuaje en su oreja

El deportista profesional Mateo Carvajal no solo destaca en las redes sociales por su contenido fitness o por sus polémicas declaraciones sobre las supuestas comodidades que su actual novia Stephanie Ruíz le brinda en la actualidad, sino también por ser uno de los influenciadores que más tatuajes tiene en su cuerpo y rostro.

En esta ocasión, el atractivo influencer se dejó ver a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, emocionado al realizarse un inesperado y tierno tatuaje en una de sus dos orejas.

Mateo aprovechó que se encontraba en un evento en el que se estaban vendiendo motocicletas y Scooters para llevar a cabo este inesperado acto, pues no pudo evitar la tentación de llevar un nuevo tatuaje en su cuerpo.

Se trata de una pequeña carita feliz que quiso ubicar en la parte de su oreja derecha. De hecho, el hombre logró convencer a sus acompañantes de que se hicieran el mismo diseño. Sin embargo, los dos hombres optaron por hacerlo en otra parte de sus cuerpos, siendo estas en un dedo de la mano y el otro en el tobillo.

“Hey, esto es finura, ¿Saben qué? Me quieren más que la flaca. Esto quedó comprobado. Miren el tatuaje que me hice, una carita. Es que ustedes son los mejores”, manifestó el influenciador mientras enseñaba su tatuaje y el de sus dos acompañantes a quienes anteriormente hizo pasar por sus escoltas.

“Miren mi flaca tan linda, me vine a un evento y me mandó a dos muchachos, a dos trabajadores de ella solamente para que me cuidaran, por si tenía algún tipo de altercado, para que ellos me llevaran el bolso, para que me cuidaran de pronto de otras mujeres que a veces se quieren pasar, pero es porque ella me cuida y me ama”.