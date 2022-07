Mateo Carvajal y la inesperada respuesta a fan que lo llamó “feo”

El creador de contenido y deportista profesional Mateo Carvajal se ha ido abriendo paso en el mundo digital con sus diferentes videos en los que realiza no solo retos físicos, sino también por algunas dinámicas de preguntas y respuestas que suele llevar a cabo en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores.

En esta ocasión, por medio de esta red social, el influenciador decidió activar la cajita de preguntas para distraerse mientras se ejercitaba en el gimnasio junto a su novia Stephanie Ruíz. Bajo la temática de “chismesitos”, el instagramer quiso charlar con los internautas sin imaginar que, en vez de esto, recibiría un inesperado comentario sobre su físico.

Resulta que, para el internauta, Mateo estaba lucieron un poco feo, haciendo referencia a que era Stephanie quien lo tenía así. Ante esto, y lejos de enojarse porque alguien opinara de su aspecto, el deportista decidió darle la razón a su seguidor al manifestar que Stephanie tenía mala mano y que además no le había querido dar dinero para arreglarse la barba.

“¿Feo? La flaca me tiene vuelto mierd**, esa mano toda pesada, yo no sé, es que es porque ella no quiere que a mí me vuelvan a mirar. Por eso no me volvió a dar plata ni pa’ la barba, ni pa’ motilarme (risas) y vea yo como la tengo, como una reina”, manifestó el creador de contenido.