Mateo Carvajal recordó anécdota del nacimiento de Salvador

El deportista Mateo Carvajal es uno de los influencers más reconocidos por compartir diverso contenido relacionado a sus entrenamientos físicos y a retos deportivos que realiza con sus amigos más cercanos.

Te puede interesar: Melina Ramírez enterneció las redes al mostrar a Salvador haciendo pizza

En esta ocasión el hombre dejó a un lado todo este tema para compartir con sus seguidores una anécdota sobre el nacimiento de su hijo Salvador, fruto de su relación con su expareja la presentadora y modelo Melina Ramírez.

“Hey!, muchachos, les quiero contar una historia, porque estoy en un lugar que me trae muchos recuerdos en la Basílica de la Virgen de Guadalupe”, Comienza relatando Mateo mientras camina por las afueras de la Basílica.

El deportista narró los momentos que vivió días antes del nacimiento de su pequeño hijo y la encomienda que le pidió a la Virgen para que llegara a este mundo con completa salud y bienestar.

Además, reveló la razón por la que nuevamente se encontraba en aquel lugar sagrado en el que años atrás había visitado para que su hijo naciera bien: “Acá estoy nuevamente. Estoy muy contento a entregarle otra vez y a agradecerle”.

También contó que este se había convertido en un lugar especial para él ya que años atrás, antes de convertirse en padre, él mismo le había pedido a la Virgen que el día que eso sucediera fuera su compañía para cuidar de él.

Luego de esta conmovedora historia Mateo enseña una parte del lugar en donde un cura lanza agua bendita a las personas que transiten por el lugar, y hasta hizo un divertido comentario tras ser bendecido por el santo padre: “Ahora sí quede… San Mateo el apóstol”.

A través de sus historias de Instagram Mateo Carvajal habló acerca de lo que primero que hizo cuando nació Salvador, asegurando que él estuvo en el momento del nacimiento y que tuvo una reacción que no esperaba ya que lo único que se le ocurrió fue contarle los dedos de sus manos y sus pies para saber si había nacido completo.

“Cuando nació el bebé, porque yo estaba ahí, a mí no se me ocurrió otra cosa que contarle los deditos de las manos y de los pies, entonces yo empecé, uno, dos, cinco, diez, entonces las manos completas y empecé a llorar y después le conté los de los pies y me puse otra vez a llorar... de la alegría que había salido completo”, detalló Mateo Carvajal en la publicación.