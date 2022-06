Mateo Carvajal realizó divertida dinámica para encontrar el piropo más creativo

El influenciador y deportista profesional Mateo Carvajal es uno de los creadores de contenido que suele divertir a sus seguidores con sus ocurrencias. En esta ocasión, el atractivo hombre decidió dejar a un lado la clásica dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para implementar una más original.

Por medio de las historias de su cuenta oficial, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el influenciador decidió hacer publica la actividad y para incentivar a sus seguidores ofreció una jugosa recompensa.

El creador de contenido decidió realizar una actividad para encontrar el piropo más creativo, pero para no hacer la cosa fácil, puso un par de condiciones, la primera era que debían incorporar la palabra “Mateo, mateo” y la segunda, que debía ser enviado por medio de nota de voz o video para evitar confusiones.

Quien lograra crear el piropo más creativo de toda la actividad, podría ganarse una considerable suma de dinero.

“Muchachos, buenos días, a mí me encanta lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dar doscientas luquitas (200.000 pesos) al piropo más creativo. Los voy a subir aquí a través de mis historias durante el día. Me lo pueden enviar en nota de voz o en video al interno. Vamos a escoger al ganador. Ustedes lo escogen con la palabra Mateo, Mateo (…) ustedes me escriben y yo ahí hago el recorte, lo subo, pero acuérdese pues, escrito no, porque vana decir que fui yo mismo pues el que, no.