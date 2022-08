Mateo Carvajal perdió una gran suma de dinero al jugar Póker contra su novia

El deportista profesional y creador de contenido digital Mateo Carvajal y su novia Stephanie Ruiz se han convertido en una de las parejas más sonadas de la farándula nacional en la actualidad, luego de confirmar su relación meses atrás y de protagonizar varias polémicas tras las constantes afirmaciones por parte de Carvajal sobre su interés económico hacía la joven.

De hecho, en esta ocasión, el instagramer parece reafirmar lo que muchos internautas han expresado en diversas ocasiones y que él, en medio de su sarcasmo, ha confirmado: su interés por el dinero de su novia.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, el influenciador le comentó los internautas que jugaría Póker (un juego de cartas) con su novia, con el único fin de engañarla y quedarse con su dinero. Sin embargo, tras varias partidas, su jugada sale mal y logra perder una gran suma de dinero.

“Atención, tutorial de cómo ganarse 100 lukitas (cien mil pesos) Le acabo de enseñar a la flaca a jugar Póker, pero no le he dicho todas las reglas y le voy a decir que si apostamos cien mil, ella cuando pierda seguro no va a entender y vea, cobranzas, no le voy a devolver un solo peso porque ella me trata muy fuerte y así es la vida (risa)”, reveló el creador de contenido minutos antes de apostar el dinero con su novia.