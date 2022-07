"Creo que está embarazada" Mateo Carvajal mostró inusual pancita de su novia

Si por algo ha sonado el deportista Mateo Carvajal en los últimos meses es por su intensa relación con la bella modelo y empresaria antioqueña Stephanie Ruíz, con quien constantemente interactúa en sus redes personales con contenidos de humor que mantienen espectantes a sus millones de seguidores.

Como muestra de ello está la más reciente dinámica de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, donde aprovechó para hacer cómicas y reveladoras confesiones junto a su pareja, desde luego, basándose en los interrogantes que tuvieran sus millones de seguidores.

Como era de esperarse, estos no perdieron oportunidad para indagar sobre temas muy personales e íntimos tanto de su relación como de sus procederes personales. Entre ellos, hubo uno que llamó particularmente atención, porque les indagaban sobre si tenían o no deseos de tener hijos juntos, a lo que Mateo impactó con su respuesta.

Vale aclarar, que historias después, la joven aprovechó sus historias personales para aclarar que solo se trata de una inflamación abdominal a cuenta de algo que había ingerido.

Tras esto, los antioqueños relataron entre risas, la escena de celos que vivieron a comienzos de su relación, donde Mateo aprovechó el fraternal saludo de una de sus primas, para hacerle creer que era alguna "amiguita" a lo que la también modelo tuvo una peculiar y agresiva reacción.

"Una vez doña tranquila tenía mi celular como de costumbre y me habló un a prima, me pudo un corazón, entonces yo empecé con el visaje y le quité mi celular como si fuera alguien más, hay parce, casi me rompe la mano...", dijo el deportista.