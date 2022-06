Mateo Carvajal le jugó pesada broma a su suegra

El deportista profesional Mateo Carvajal y su novia Stephanie Ruiz se han convertido en una de las parejas más sonadas en el mundo digital, pues desde que anunciaron que estaban en una relación no han parado de realizar contenido juntos.

En esta ocasión la pareja de influenciadores realizó dejó a un lado la clásica dinámica de preguntas que suelen realizar diversas personalidades del mundo del entretenimiento para acercarse más a sus seguidores e interactuar con ellos, para realizar una dinámica más original e inesperada.

La dinámica consistía en que cada uno tenía un minuto para hacer lo que quisieran con el celular del otro, la única regla era que no podían enojarse el uno con el otro a raíz de lo que esto conllevara.

“Cada uno va a tener un minuto con el celular del otro, y no se puede pelear, no se puede alegar, no se puede terminar la relación porque es una actividad, ¿Listo? Y prepárese, porque le voy a dejar de seguir gente y sean creativos que ella me va a volver mier**”, manifestó el joven antes de iniciar con la dinámica.