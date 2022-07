"Lo más fuerte de mi vida" Mateo Carvajal hizo reveladoras confesiones

Si por algo ha sonado el deportista Mateo Carvajal en los últimos meses es por su intensa relación con la bella modelo y empresaria antioqueña Stephanie Ruíz, con quien constantemente interactúa en sus redes personales con contenidos de humor que mantienen espectantes a sus millones de seguidores.

Como muestra de ello está la más reciente dinámica de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram, donde aprovechó para hacer cómicas y reveladoras confesiones junto a su pareja.

Lo primero que le dijeron a Mateo en su cajón de peguntas es que estaba un poco feo, haciendo referencia a que era Stephanie quien lo tenía así. Ante esto, y lejos de enojarse porque alguien opinara de su aspecto, el deportista decidió darle la razón a su seguidor al manifestar que Stephanie tenía mala mano y que además no le había querido dar dinero para arreglarse la barba.

“¿Feo? La flaca me tiene vuelto mierd**, esa mano toda pesada, yo no sé, es que es porque ella no quiere que a mí me vuelvan a mirar. Por eso no me volvió a dar plata ni pa’ la barba, ni pa’ motilarme (risas) y vea yo como la tengo, como una reina”, manifestó el creador de contenido.