Mateo Carvajal habló sobre casarse con Sthephanie Ruíz

En los últimos días el nombre del deportista ase ha vuelto tendencia, tras conocerse su reconciliación con la bella modelo paisa Stephanie Ruíz, con quien según versión de un amigo cercano, habría terminado semanas atrás.

Actualmente, parecen estar mejor que nunca y contrario al manejo que le daban anteriormente a su relación y ahora se dejan ver mucho más tiempo juntos y compartiendo amorosos detalles y momentos. Tan en serio parece ir la relación, que Mateo no tuvo incoveniente en contar detalles de su noviazgo mediante su más reciente dinámica de preguntas.

Entre la dinámica, las preguntas relacionadas a su relación se llevaron el protagonismo. Los internautas no perdieron oportunidad para interrogarle sobre su visión respecto al matrimonio "¿te gustaría casarte?", sorprendiendo a más de uno con su respuesta.

"Si me van a mantener sí, de lo contrario no" respondió entre risas mientras se ejercitaba, escribiendo posteriormente que eso era una clara indirecta para Stephanie, a quien no tuvo reparo en etiquetar.