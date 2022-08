Mateo Carvajal expuso los celos de su novia por supuesta infidelidad

Si por algo ha sonado el deportista Mateo Carvajal en los últimos meses es por su intensa relación con la bella modelo y empresaria antioqueña Stephanie Ruíz, con quien constantemente interactúa en sus redes personales con contenidos de humor que mantienen espectantes a sus millones de seguidores.

Como muestra de ello está la más reciente el más reciente clip que compartió el paisa en sus historias de Instagram, donde dejó ver la inesperada y cómica reacción que tuvo su novia a raíz de un mal sueño, donde supuestamente él le era infiel.

"Tan hermosa ella, soñó quesque que yo le había puesto cachos y no me habla...le voy a decir una cosa, el que las hace, las sueña ¿si ha escuchado esa frase?...soñó que era infiel y no me habla", reveló Mateo.