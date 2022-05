Mateo Carvajal enseñó el que sería el regalo de cumpleaños de su hijo Salvador

El deportista profesional Mateo Carvajal y la presentadora Melína Ramírez conformaron hace algunos años una de las parejas más sonadas de la farándula nacional, que tras un tiempo de relación y un embarazo de por medio, llegó a su fin de manera sorpresiva.

De hecho, después de tanto tiempo desde que esto ocurrió, aún no se conocen los motivos de su ruptura. Sin embargo, desde entonces, han mantenido una admirable y sana relación como padres al compartir la custodia de su pequeño hijo Salvador.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el atractivo influenciador aprovechó que se encontraba en un almacén de motocicletas para escoger el regalo de cumpleaños del pequeño, quien estaría próximo a celebrar un nuevo año de vida.

Al principio, el deportista quiso compartir una fotografía de una pequeña motocicleta de la que se había enamorado, pues manifestó que era perfecta para Salvador. Sin embargo, optó por una patineta eléctrica que iba acorde a su edad y que podía utilizar sin mayores complicaciones.

“Hey, tomé la decisión y aquí le voy a comprar el regalo de una vez a Salvador”, comenta Mateo para posteriormente enseñar la grandiosa motocicleta que tenía como primera opción. La segunda opción se trataba de una Scooter eléctrica que puede utilizar un niño o un adulto sin ningún problema.

“Miren, estoy probando cuál de estas dos (Scooter) le voy a llevar. Estas son las más full y está muy bacano. O no sé si llevarle esta también al niño (al señalar otra patineta)”.

Luego de ver varias opciones de regalos, el deportista profesional decidió dejar a un lado la motocicleta para adquirir una pequeña Scooter para su pequeño hijo.

Mateo aprovechó que se encontraba en este almacén de motos y no dejó pasar la oportunidad para decirle a su novia que una de esas motos sería un excelente regalo de cumpleaños para él.

“Y lo mejor de todo, es que me va a dar la cuota inicial, escuchen bien, disque para que me diera un regalito, una motico. Voy a ver unas opciones y ya les voy a mostrar a ver de qué me antojo. Muchas gracias mi flaca”, comentó Mateo para posteriormente enseñar algunas de las motos que se encontraban en el lugar.