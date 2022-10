Mateo Carvajal dejó en evidencia a todas las personas que lo han criticado

El influenciador Mateo Carvajal es uno de los creadores de contenido que más suele compartir, por medio de sus redes sociales, contenido hecho junto a su pequeño hijo Salvador, fruto de su relación con la presentadora Melina Ramírez. Sin embargo, esto le ha traído una serie de problemas con algunos internautas, quienes consideran que el hombre solo utiliza al infante para su beneficio.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones y medio de seguidores, el influenciador reveló que estaba cansado de las criticas por parte de un grupo de señoras, quienes, al parecer, no podían ver ningún contenido junto a su hijo, porque lanzaban su comentario malintencionado.

“Hoy les quiero mostrar cuánta gente tengo bloqueada en mi Instagram, porque, hey, yo tengo como un grupo de seguidoras que ustedes han visto por aquí que hacen parte como de una secta. Entonces hace poquito subí un video llorando, porque mi hijo se iba ¡Ay, que hijup** problema! Pues, como que se escriben entre ellas, porque están todas como que en un grupo (…) Entonces se las quiero presentar, porque son espectaculares”.

Antes de enseñar a cada una de las mujeres que suelen criticarlo en redes sociales por subir contenido junto a su pequeño hijo, Mateo enseñó una larga lista de personas a las que había bloqueado por esta misma razón.

De hecho, explicó que prefería bloquear a las personas, porque una vez las confrontaba, le daban la razón y procedían a pedirle algún saludo grabado para alguien cercano: “tienes razón, ay, no, qué pena. ¿Le puedes mandar un saludo, por favor, a no sé (quién)?… Señora, bloqueada”.

Luego de esto, con foto de las mujeres, pero tapando sus respectivos usuarios, Mateo procedió a contestarles públicamente a cada uno de sus comentarios hechos en la historia en la que aparece llorando porque era el último día junto a su hijo antes de que regresara a casa de su mamá.

“¿Usted qué cree pues, que yo me metí los dedos en los ojos y me los exprimí y me saqué la córnea pa’ sacar una lágrima y poder subir el video? Yo lo subí, porque me dio la gana, porque fue un momento emotivo y que hay muchos papás que sienten esa marc*da y nada, ahí nos damos moral de cualquier manera, porque sirve de ejemplo”, fue la respuesta a una de las mujeres.