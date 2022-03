MasterChef: Tostao y Chris tuvieron una ligera discusión

Definitivamente en la cocina más famosa del mundo, MasterChef Celebrity, las cosas van subiendo de nivel mientras que cada uno de los participantes se conocen y también, hacen una relación con los jurados.

No dejes de leer: Aco Pérez mostró detalles del set de MasterChef Celebrity

Las emociones y la tensión que se apoderan todas las noches no solamente de los participantes, de Claudia y de los chef, versus las de nuestros televidentes, también se van apoderando de cada uno de los integrantes de la producción y esto fue lo que pasó en el más reciente capítulo.

Tras haber tenido una prueba en la que los comensales probaron los platos de los otros equipos, en donde cada uno de los jurados también participó en la elaboración del plato, surgió una pequeña molestia entre Tostao y Chris Carpentier bastante notoria.

Pues al haber perdido el equipo rojo con la ayuda de Carpentier, el jurado indicó que el error había sido no saber para quién estaban cocinando, no obstante, Chris también se disculpó, pero sus palabras incomodaron a Tostao.

“Lo que pasa es que como dicen ahí, con la vara que midan serán medidos… Es saber siempre a quién uno le cocina y claramente si venimos con una sopa o con sabores más sofisticados… No es para ellos”, aseguró el chef.

Por lo cual, Tostao indicó que con respeto le decía:

“Yo no sé si Chris sepa… Yo he viajado medio mundo y con todo respeto te digo y he probado de todo… Yo te diría una cosa, siento que le faltó un poquito de hervor como ustedes mismos nos han enseñado”, indicó Tostao.

Además añadió que, aunque ha viajado a India, no había probado un plato con tanto picante.

Mira también: En medio de MasterChef Celebrity, Lady Noriega estrenó su nueva canción

Para no perderse: MasterChef Celebrity: capítulo 7 completo en vivo, de hoy 1 de marzo