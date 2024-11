MasterChef Celebrity: reacciones tras la eliminación de Nina Caicedo

La actriz Nina Caicedo quedó por fuera de MasterChef Celebrity luego de perder el reto de eliminación en el que hizo una preparación que no convenció el paladar de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina.

¿Cómo reaccionaron los participantes en MasterChef Celebrity tras la salida de Nina Caicedo?

La actriz venía con una muy buena racha tras ganar los últimos retos sumando importantes puntos, sin embargo, no logró subir al balcón y tuvo que ir al temido reto de eliminación junto a varios de sus compañeros.

La tensión y el estrés del momento le jugaron una mala pasada, pues no logró hacer un buen plato, presentado uno de los peores de la prueba junto a la exatleta Caterine Ibargüen.

Las dos quedaron en riesgo y los jurados decidieron que era la actriz quien debía abandonar la competencia.

Tras su salida, sus compañeros se mostraron muy conmovidos y no pudieron evitar las lágrimas, entre ellos Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian (Jacko), con quienes logró crear una gran amistad.

Por su parte, otros señalaron que sentían que debió salir la actriz Cony Camelo, pues tampoco le fue muy bien con su plato, pero logró salvarse asegurando que el suyo tenía mejor sabor.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en MasterChef Celebrity tras la salida de Nina Caicedo?

Por su parte, miles de internautas también reaccionaron al respecto luego de su eliminación confesando que no esperaban que saliera, pues la veían dentro del top 5 de MasterChef Celebrity, pero la llenaron de halagos por la gran persona que demostró ser y el talento que tiene para la cocina.

“Qué tristeza tu salida, lloré mucho", "Nina eres una de las mejores cocineras", "no debiste salir, te merecías seguir ahí", "qué energía tan bonita tienes", "tu salida me dolió", "eres la mejor, no lo olvides", "te queremos", "eres excelente", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios.

Por ahora, los participantes continúan dando lo mejor de ellos, pues quedó demostrado que un pequeño error puede sacarlos del juego.

Cada vez más se acerca el anhelado top 5 de MasterChef Celebrity, donde podremos conocer quiénes serán los cocineros que ocuparán estos cupos.

