Reacción de Nina Caicedo tras ser eliminada de MasterChef Celebrity

La actriz Nina Caicedo reveló a sus fanáticos una emotiva publicación luego de su salida de MasterChef Celebrity.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de lo que fue paso por la competencia.

Con ayuda de las instantáneas aprovechó para dedicar un mensaje tras haber quedado eliminada del juego luego de no haber convencido con su plato a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

“No se lo esperaban ¿verdad? yo tampoco, llegué a pensar que avanzaría más, pero así es el juego, un error te deja fuera de la competencia, no me queda más que agradecerles a todos los que de alguna manera me enviaron vibras positivas, de verdad que había momentos duros, pero ustedes me levantaron, competí con el corazón, aprendí montones y me voy cuando más estaba disfrutando”, escribió.