Vicky Berrío reveló cómo Juan Pablo Llano la ayudó a enfrentar su mayor miedo

El actor Juan Pablo Llano y la humorista Vicky Berrío se listan como unos de los participantes favoritos de los televidentes y seguidores de MasterChef Celebrity Colombia.

Los participantes que aún quedan en competencia recientemente viajaron a un reto de campo a un parque acuático cerca a Bogotá, en donde disfrutaron de una mañana de diversión previa al reto del día.

Los televidentes pudieron ver en el capítulo del viernes 8 de noviembre algunos de los mejores momentos de las celebridades en este parque acuático en donde disfrutaron como niños.

Uno de esos fueron las reacciones de varios participantes que le tenían pavor a hacer este tipo de actividades extremas, una de ellas fue la humorista Vicky Berrío, quien se mostró bastante temerosa.

Sin embargo, aunque en pantalla no se vio esto, la humorista compartió en sus historias de Instagram detalles de lo que vivió al hacer por primera vez esta actividad.

La humorista compartió un video en donde se mostró junto a sus compañeros disfrutando de un viaje en un bus interno del parque acuático, allí les expresaba todo su cariño a sus compañeros.

Posteriormente, se mostró junto al actor Juan Pablo Llano, a quien le agradeció por haberla motivado a lanzarse desde esta atracción, dejando claro que había sido entre motivación y empujón.

Por Juanpa me terminé tirando, yo no lo iba a hacer y a la final me empujó.