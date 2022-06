Los conmovedores mensajes que recibió Isabella Santiago de sus compañeros

​​​​​​MasterChef Celebrity ha sido una montaña rusa de emociones desde su inicio, capítulo tras capítulo las celebridades y los televidentes han disfrutado, se han divertido, se han preocupado, se han emocionado y hasta han llorado con las salidas de sus participantes favoritos, algo que nunca dejará de sorprender y conmover ni siquiera en las instancias finales de la competencia de cocina número uno en el país.

Muestra de ello fue la reciente e inesperada salida de la actriz Isabella Santiago recordada por su protagónico en la novela "Lala´s Spa", quien tuvo que decirle a dios a la cocina de MasterChef tras tener algunos pequeños problemas con la preparación de la masa de su torta con la que se luchaba un puesto dentro de los seis finalistas de la competencia.

Al conocerse la noticia que ella era la que debía abandonar la competencia, sus compañeros en el reality intentaron consolarla y darle su apoyo en ese difícil momento, pues Isabella se encontraba bastante conmocionada por la decisión del jurado, una salida que despertó miles de comentarios en redes sociales en los que los internautas dividieron sus opiniones frente a la salida de la actriz.

Asimismo, algunos de sus compañeros dentro del reality aprovecharon para enviarle sentidos mensajes a la venezolana a través de sus redes sociales en donde destacaron su personalidad y forma de ser inigualable.

El comediante y la actriz se deshicieronde de elogios y buenos deseos para la actriz, pues fueron enfáticos en describir que la experiencia que se vive dentro de un reality es algo que los televidentes no se llegan a imaginar, pues conlleva un esfuerzo físico y emocional bastante grande, donde aprenden aparte de cocina y volverse expertos en gastronomía en el caso de ​​​​​​MasterChef Celebrity, a conocerse a sí mismos, sus debilidades y fortalezas, así como a conocer y respetar otras personalidades.

Por eso, Cristina Campuzano fue enfática en reconocer que, sin importar de ser tan distintas con Isabella, disfrutó y valoró conocer esa personalidad auténtica de ser, una personalidad "sin pelos en la lengua" y sin miedo a expresar sus pensamientos.

Siempre nos dijimos las cosas en la cara, y pudimos ser nosotras mismas, así no siempre estuviéramos de acuerdo. Valoro inmensamente esos instantes en la competencia, en que me demostraste la amiga que puedes ser y en que me diste tu apoyo real y generoso.