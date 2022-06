Así reaccionaron los internautas a la salida de Isabella en MasterChef Celebrity

En un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity se vivieron sorprendentes emociones luego de que la actriz Isabella Santiago fuera eliminada.

La venezolana preparó una torta, pero no le fue del todo bien, pues la masa no quedó como debería, razón por la que los jurados decidieron que debía salir de la competencia.

Tras su salida, Isabella no podía creer que no hubiera quedado en los últimos seis semifinalistas debido a que siempre se catalogó como una de las cocineras más fuertes.

“Qué persona tan espectacular, te quiero agradecer por esa tenacidad que tuviste durante toda la competencia, de haberle puesto toda tu energía completica, de verdad que un millón de gracias”, le expresó de Zubiría.

Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón quiso aprovechar para responderles a los haters de la actriz, que la han juzgado por su personalidad.

Isabella también se pronunció al respecto.

Asimismo, expresó lo mucho que aprendió y que le agradece a su experiencia en esta competencia.

“Es un sueño hecho realidad, me expuse mucho emocionalmente y no puedo creer esto (…) Voy pa’ lante como siempre. Me llevo de MasterChef experiencias maravillosas, queda toda mi historia plasmada en toda esta competencia. Soy una Isabella antes y después. Lo que más llevo de esta competencia es un crecimiento personal. Me llevo grandes amistades. Trabajé muy duro todo este tiempo. Gracias MasterChef soy una mejor persona ahora. Ni yo me conocía a nivel personal, gracias por creer en mí”, puntualizó.