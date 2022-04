Martina La Peligrosa reveló por qué no le gustaría ser reina de belleza

Martina La Peligrosa siempre sabe cómo cautivar a sus fanáticos y así mismo mantenerse en contacto con ellos a través de diferentes dinámicas.

La destacada artista ya suma más de 2 millones de seguidores, solo en Instagram, red social desde la que da a conocer aspectos de su vida y cuenta hechos muy poco conocidos por algunos.

Martina sacó un espacio en su tiempo para conversar con sus fans y allí aprovechó para contestar una pregunta que siempre causó enorme curiosidad.

Un internauta, sin tanto rodeo, le preguntó: “¿te gustaría participar en un Miss Colombia”; la mujer fue enfática y clara con su respuesta, provocando cientos de aplausos.

No me gustaría participar en nada que dependa de ciertos requisitos que tengan que ver con mi aspecto físico. Yo solo quiero ser y ya. No necesito aprobación de nadie pa’ saber que quien soy está bien