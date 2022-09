¿Ya es oficial? Matías Mier y Melissa Martínez se habrían separado

Luego de que comenzara a ser evidente la falta de interacción entre la presentadora Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier los rumores de una posible separación fueron tomando fuerza en las redes sociales, pues varios internautas se cuestionaron si esto sería posible.

Ahora, tras varias semanas de especulaciones, los rumores parecen ser ciertos, pues hace pocas horas una fotografía del deportista se apoderó de las redes y avivó esta interrogante.

Todo comenzó desde hace varias semanas cuando los internautas notaron que ni la periodista ni el futbolista uruguayo no habían vuelto a compartir contenido juntos en sus redes sociales y si vemos la cuenta oficial de Instagram de Melissa Martínez, el último video en el que aparece Mier junto a ella fue publicado el primero de abril del 2022. Precisamente en el cajón de comentarios de este video, los internautas han enviado múltiples mensajes lamentando la supuesta separación de la pareja.

A esto se le suma la afirmación por parte de un programa de entretenimiento en la que aseguraron que la pareja estaba pasando por una crisis matrimonial, y ahora, con esta fotografía rondando por la Internet podríamos dar por hecho que efectivamente la pareja se habría divorciado.

En la instantánea publicada en una cuenta de Instagram dedicada a las noticias de la farándula nacional e internacional, se puede ver al deportista tomar de la mano a una misteriosa mujer, quien sería su nuevo amor y con la que dejaría claro que Melissa Martínez quedó en el pasado.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Como era de esperar, las reacciones por parte de los internautas comenzaron a llenar la casilla de comentario con sus respectivas opiniones pues varios de ellos aseguraron ya no creer en el amor al ver que la pareja ya no estaría junta.

“Ya no creo en el amor”, “Tan felices que se veian”, “El hombre no supera mija reemplaza!”, “Es increíble cómo se desecha hoy día el amor”, “Joda pero q rapidez”, “Ahí hombres q definitivamente sin comentarios”, “El problema no es ser Shakira, o Carmen Villalobos o Melissa, el problema son ellos que a la final no saben valorar lo que es una buena mujer”, “Tiene carita de yo no fui. Creí q era diferente”, “Melissa tan Linda que es ... tan empoderada en su profesión... Dios sabe cómo hace las cosas”, “Uno no cambia a una mujer como Melissa pero bueno ya ustedes”, “Yo me quedo aterrada como estas personas, se dejan y de una empiezan otra relación”.

