Marlon Moreno se hizo radical cambio de look y así lo presumió en redes

Marlon Moreno es uno de los actores más reconocidos y talentosos del país. Su protagónico en El Capo le valió para ser reconocido nacional e internacionalmente y por ello varios de sus fans aún lo llaman así.

No obstante, el actor ha tenido grandes apariciones en otras producciones como El último matrimonio feliz y Regreso a la guaca y también en el séptimo arte, siendo una de las cintas más recordadas Corazón de León, donde interpretó a un hombre de baja estatura enamorado de una abogada.

Aunque no cabe duda que el reconocimiento que ha obtenido se debe a su talento en la actuación, lo cierto es que su físico ha cautivado y enamorado a más de una seguidora y a sus 55 años se mantiene mejor que nunca.

Esto quedó evidenciado en la más reciente fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, red social donde completa más de 450.000 seguidores, donde lució su cambio de look y lo presumió ante los internautas.

Y es que allí, Marlon Moreno se dejó ver rapado y sin barba, un gran cambio teniendo en cuenta que el actor tenía una tupida barba que le permitía lucir, con mucho orgullo, su cabello blanco.

“Don’t stop me now (No me detengas ahora)”