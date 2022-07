¿Mario Ruiz ha pensado en abrir Only Fans? Esta y más confesiones del influencer

Mario Ruiz sin duda es uno de los pioneros en los contenidos en redes sociales, específicamente en YouTube, plataforma en donde inició en el año 2012, alcanzando rápidamente la fama y el reconocimiento ya que su particular forma de estar frente a la cámara, su seguridad y por qué no decirlo, su atractivo físico generó rápidamente un clic con su audiencia que le es fiel desde hace bastante tiempo.

Este joven de 27 años no se ha alejado nunca de las redes sociales y por ejemplo en su cuenta de Instagram sube constantemente contenido que conecta de inmediato con sus más de 6, 2 millones de seguidores que aman lo que hace. Por eso hablamos con el guapo generador de contenido quien también ha sido presentador y conocimos curiosidades de su vida, algunas intimidades y sus nuevos proyectos en los que hace parte su bella mamá quien se le midió al mundo de los influencer, te dejamos este confesionario.

¿Qué pasó con Mario Ruiz? ¿Cuál es su actual contenido?

Mario Ruiz ha sido uno de los primeros influencer colombianos que ha acumulado una audiencia importante en sus redes sociales, pero a pesar que muchos han creido que se ha alejado de este mundo digital, la verdad es que ha pasado todo lo contrario, ya que Ruiz aclara que el contenido que ofrece hoy por hoy es más maduro.

Ahorita estoy un poco más consciente de las personas que me siguen, como del poder que tengo en las redes sociales, por decirlo así de alguna u otra manera, entonces ahorita van a encontrar, documentales, cosas mejor editadas, mejor producidas, mejor escritas, algo más con conciencia social, no aburridor o sea es algo de entretenimiento pero dando un mensaje chévere para la comunidad

Dice el influencer quien de hecho pronto estrenará el nuevo contenido para su canal de Youtube, su transición como creador de contenido se verá en documentales que él mismo va a producir y dirigir. Va a comenzar con su experiencia en el Amazonas de la mano de la WWF y el proyecto: #PandaSummit.

Una experiencia significativa de conexión con el Amazonas para comprender el papel indispensable que tiene la naturaleza en el bienestar y la vida cotidiana, y así lograr que nos motivemos y nos movilicemos para generar un cambio en el cuidado de la naturaleza. Mario amplificará el mensaje.

Y con ese reconocimiento Mario nos reveló varias verdades y confesiones que muchas quisieran saber.

¿Mario Ruiz le ha negado una foto a un fanático?

No lo he hecho y eso que a veces me han pedido fotos en mi peor estado, enguayabado, recién levantado, peleado, con el ánimo abajo, pero no o sea yo siento, pues esto es como muy cliché pero gracias a ellos es que estoy sentado aquí en esta entrevista y me encanta. Siento que cuando me piden una foto es que estoy haciendo las cosas bien

¿Mario Ruiz ha pensado en abrir Only Fans?

La verdad sí en algún momento pensé en abrirlo pero no para subir nada sexual, la verdad no soy mucho de tomarme contenido sexual. En algún momento vi que la aplicación se estaba dirigiendo como a otros contenidos dejando el porno a un lado y dije: Ok, el dólar está en 5 mil, puede ser, ahí lo tenemos en stand by.

Y ya que hablamos de contenidos subidos de tono el guapo influencer nos respondió preguntas picantes:

¿Qué es lo más atrevido que tus fans te escriben por interno?

Yo siempre que muestro a mi mamá los chicos y las chicas siempre me ponen como que mi mamá sea mi suegra, y ponen cosas como qué me harían si ella fuera su suegra’

De hecho Mario contó que presentarle una novia a su mamá ha sido complejo, ella de suegra es complicada pues al ser el menor es como si fuera hijo único y ella sí que es celosa.

¿Mario Ruiz tiene novia y cómo le ha ido en el amor?

Yo creo que nos conquistamos mutuamente, de hecho nos conocimos en México, ella es peruana yo soy colombiano, entonces no sé el universo, el destino nos unió y nada, nos empezamos a conocer los dos nos enviamos detalles somos muy cariñosos el uno con el otro y nos conquistamos, fue amor mutuo, fue conquista a primera vista.

Contó el influencer de ese amor que tiene con Luana Barrón, una hermosa modelo peruana de 22 años quien se ha cotizado como una de las mejores en el mundo de la moda, desfilando en las más destacadas pasarelas del mundo.

Pero subiendo el nivel quisimos preguntarle a Mario si ha cumplido una fantasía y cuál le faltaría cumplir obviamente con su pareja.

Siempre soñé en lo sexual hacerlo bajo las estrellas y alguna vez tuve la oportunidad de irme como a un desierto que se llama Joshua Tree, estaban las estrellas increíble y estaba con mi novia obviamente e hicimos el acto amoroso y mientras lo estaba haciendo en mi mente y a la chica le dije: oye esta es una fantasía que siempre quise hacer. Y cuál me faltaría por realizar, no sé si a muchos les pasa pero yo quisiera hacerlo en algún momento en el aire, en un avión comercial, un jet privado, lo que sea.

¿Cuál es la parte más sexy que tiene Mario Ruiz?

Yo creo que es mi nariz, es raro pero muchas personas siempre me preguntan que si mi nariz es operada o siempre me dicen, oye qué nariz tan linda. No es operada, creo que se la heredé a mi familia, entonces supongo que es la parte más sexy’

Respecto a su parte menos favorita después de mucho indagar, ya que sí que está cómodo con su físico, Mario confesó que no le gustan sus uñas.

Nuevos proyectos y su mamá influencer.

Mario Ruiz tiene muchas novedades por contar en su vida, por ejemplo habló de su pasión por la repostería ya que gracias a su paso por un famoso reality de pastelería, descubrió esta gran pasión. Otra cosa que lo mueve es practicar el deporte que quizá pocos saben y es que el famoso youtuber practica el parkour, a pesar que hace un tiempo se fracturó en el ejercicio de esta buena práctica deportiva.

La mamá influencer de Mario Ruiz

Mario anda feliz ya que su mamá incursionó en el mundo de las redes sociales, doña Olga Borda tiene una cuenta de Instagram con más de 50 mil seguidores, en donde se le ve en retos y divertidos contenidos con su talentoso hijo.

El influencer nos contó cómo ha sido ese camino con ella, quien de hecho estuvo en su primer challenge en redes sociales que fue el Harlem Shake.

Hicimos el anti Harlem Shake, mi mamá sale con el cinturón y me coge a juete, fue el Harlem Shake más visto en ese entonces del país, entonces recuerdo que las diferentes emisoras y canales de televisión llamaban a mi mamá, no me buscaron a mí, entonces desde el principio mi mamá fue la que se convirtió en influencer. Al momento de grabar un vídeo yo le decía mami no mires la cámara no te rías, sé seria y en la primera toma salía, entonces fue evolucionando y ha cautivado y enamorado a muchísimas personas.

