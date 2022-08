"Creen que lavamos dinero", Mario Ruiz mostró su molestia en redes

Mario Ruiz es considerado como uno de los creadores de contenido pioneros en Colombia, pues este bogotano lleva desde 2012 creando contenido para diferentes plataformas y redes sociales.

Gracias a su carisma frente a la cámara, su espontaneidad y su personalidad ha logrado impulsar su carrera durante todos estos años, hasta el punto de convertirse en uno de los referentes de nuevas generaciones del mundo digital.

El artista ha logrado convertirse en embajador de diferentes marcas nacional e internacionales, algo que, lo ha llevado a generar grandes ingresos económicos y tener una vida con comodidades.

Sin embargo, el creador de contenido recientemente se mostró bastante molesto y estresado en redes sociales por un tema asociado a los procesos que deben adelantar los creadores de contenido para legalizar sus ingresos y así evitar cualquier sanción legal en su contra.

El creador de contenido decidió explicar en redes su ausencia de las mismas, agregando que se debía a un tema personal que le generaba bastante estrés y molestia, sin embargo, posteriormente decidió abrir una dinámica de preguntas en donde fue indagado sobre el motivo de su malestar.

Mario sin problema decidió contarles a sus más de 6,2 millones de seguidores lo que le estaba sucediendo, empezando por revelar que su "estrés" se debía a un tema de cuadrar impuestos, pues era una labor necesaria pero que sentía que con los creadores de contenido era un tema más dispendioso.

Me reporto tarde porque he tenido que resolver varios asuntos en mi vida que me emberracan. La verdad son temas de impuestos, porque si ustedes no sabían, el estado cree muchas veces que el dinero de los creadores de contenido son temas de lavados de activos o temas ilícitos, entonces es mejor aclarar todo eso, porque es muy duro, la verdad hay muchas cosas detrás de eso, pero son cosas que hay que hacer para estar y vivir tranquilo acá.