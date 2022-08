"De Kennedy pal mundo", Mario Ruiz obtuvo residencia americana

Mario Ruiz ha logrado forjar una carrera en plataformas digitales desde muy temprana edad, pues el influenciador inició su carrera haciendo video para YouTube en donde mostraba sus habilidades para el parkour, el deporte favorito de Ruiz, pero lo que lo llevó a dar un salto a la fama y el reconocimiento fue un baile que por 2013 era tendencia llamado "harlem shake".

Desde ahí su número de seguidores en internet empezó en aumento, hasta el punto que, descubrió que tenía talento de divertir a los internautas con sus videos, por eso, junto a algunos de sus amigos que hoy en día también brillan en las redes decidió ponerse a crear contenido de diversión.

Por eso, tras más de 8 años creando contenido, el bogotano ha podido disfrutar de los frutos de su carrera profesional, comprándose un lujoso penthouse en Bogotá, adquiriendo una camioneta de alta gama y viajando por varios lugares del mundo. Esto sumado a las múltiples marcas que lo han elegido para ser su embajador y representante.

Sin embargo, en las últimas horas, Mario compartió con sus más de 6,2 millones de seguidores de Instagram una de las noticias que según expresó ha sido de las más emocionantes y esperadas en su vida.

El creador de contenido que recientemente sorprendió en redes al revelar que tenía una colección de zapatillas bastante amplia y costosa, decidió contarles a sus seguidores que le habían aprobado la visa de residente en Estados Unidos, una que en el último tiempo se ha vuelto bastante compleja de obtener por parte de los Latinoamericanos.

El influenciador quien ha vivido en el país americano en ocasiones junto a otros reconocidos creadores de contenido como el español Juan Pa Zurita, el bumangués Sebastián Villalobos o la bogotana Paula Galindo, más conocida como "Pautips".

Sin embargo, al parecer, Ruiz tendría dentro de sus planes radicarse en Estados Unidos e invertir en dicho país, pues, en una parte de sus historias expresó que ahora sí podía irse con tranquilidad.

Quiero contarles que estoy muy feliz y compartirles esta alegría de verdad, hace unos minutos tuve la cita en la embajada de los Estados Unidos y resulta que me dieron mi residencia, qué chimba, en serio que no me lo puedo creer, de verdad que le lloré y todo a la chica que me hizo la entrevista.