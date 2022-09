Mario Cimarro celebró el primer mes de su hija con sentido mensaje

El pasado 31 de agosto, el reconocido actor cubano Mario Cimarro, reconocido por grandes papeles en la televisión colombiana, se convirtió por primera vez en padre junto a su pareja, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, quien es 20 años menor que él.

Recordemos que la pareja había anunciado en marzo el embarazo, y desde entonces no han parado de compartir su emoción por convertirse en padres primerizos.

Aunque no han sido muchas las fotografías de la pequeña que la pareja ha compartido en sus redes sociales, los seguidores se han mostrado bastante expectantes, a tal punto de enloquecer cada vez que realizan una publicación relacionada a Briana.

Para celebrar el primer mes de vida de la pequeña, el actor y su pareja decidieron realizar una sesión fotográfica en donde todos lucieron el mismo estampado en sus respectivas prendas, para posteriormente con su mirada fija en el rostro de la pequeña, posar ante las cámaras.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram de Cimarro, en la cual acumula cerca de dos millones de seguidores, junto a un conmovedor mensaje en el que expresó su emoción por ver a su pequeña crecer.

Y es que, en él, reveló además el significado del nombre que le habían puesto a su primera hija.

En tu primer mes hablaremos de tu nombre... Briana... tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. ¡Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños! …Por cierto, no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, ¡lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente!”.