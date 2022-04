Mariana Pajón envió mensaje a las personas que quieren comenzar en el BMX

La doble medallista de oro olímpica Mariana Pajón aceptó un reto por parte del creador de contenido El Mindo en el que debían enfrentarse en una carrera de BMX. La idea del reto era compartir un poco sobre su día a día en los entrenamientos de una forma más entretenida para los internautas.

Tras varios minutos de preparación, calentamiento corporal, y de ponerse la ropa adecuada para llevar a cabo la carrera, El Mindo y Mariana Pajón se enfrentaron en la pista, no sin antes revelar cuál sería el premio del que ganara.

Por el lado de El Mindo, se acordó que si él ganaba la carrera se quedaría con el casco de Mariana Pajón, mientras que, si la joven deportista salía victoriosa el creador de contenido tendría que llevar a cabo una clase completa en Power mientras vestía tutú y peluca.

Luego de pasar un agradable momento junto al creador de contenido y de llevar a cabo la carrera en la que se desconoce quién fue el que realmente ganó, Mariana Pajón le envió un mensaje a las personas que quieren incursionar en este maravilloso deporte.

Además de esto, la bicicrosista comentó qué fue lo que realmente la impulsó a dedicarse profesionalmente al BMX.

“Yo en el momento que decidí de verdad que esto era mi pasión, bueno yo desde muy pequeña lo hago, porque mi hermano lo hacía, pero cuando me dijeron este deporte va a ser olímpico, yo dije, voy a los olímpicos, ahora sí se me va a cumplir el sueño de llegar allá. Ese era como mi sueño, entonces ahí se me prendieron las luces del todo, me dieron alas, porque ya ahí sí podía estar en unos juegos, que el bicicrós no estaba y en Beijín 2008 iba a estar, y yo ahí voy a estar como sea”.