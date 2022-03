Mariam Obregón fue detenida en México ¿por qué?

Mariam Obregón es una de las mujeres más queridas y sonadas de las redes, por su belleza, contenidos, intelecto, pero sobre todo, porque es de las pocas mujeres que se atreve a hablar sin filtro y con mucha propiedad sobre temas sexuales e íntimos, con sus millones de seguidores.

Lee también: Las fotos de Mariam Obregón que subieron la temperatura en redes

Recordemos que Colombia adoptó hace varios años a la influencer, quien en agradecimiento a ello, ha ayudado a poblaciones vulnerables del país, en compensación por el apoyo a sus contenidos y carrera digital. Por ello, es normal que constantemente interactúe como un libro abierto con ellos.

Así lo hizo en las últimas horas, cuando tontó entre sentimientos encontrados, lo que fue una de las noches más tortuosas de su vida, tras haber sido detenida en México. Antes de contar los motivos, contextualizó que ya ha entrado varias veces al país azteca, ya que Cancún, es una de sus playas favoritas.

No te puedes perder: Mariam Obregón descrestó al posar con ajustado traje

Después, comenzó a narrar que convenció a su mejor amigo para irse solos a México a darse un merecido descanso y que con un mes de anticipación, compraron los pasajes y planificaron sus vacaciones. Una agencia amiga, fue la encargada de hacer las reservas en dicho país sin notifcarle ninguna novedad. Desde luego ella, también preparaba todo en Colombia para sus días de verano.

Cuando llegó el día del viaje, una reconocida aerolínea recibe sus papeles sin ninguna novedad y como de costumbre, le permiten viajar. Sin embargo, al aterrizar en México, varios seguidores le preguntan cómo había gestionado la visa para poder ingresar, de la que ella hasta el momento se estaraba.

Lee también: Aida Victoria y Mariam bregón hicieron picantes confesiones

Sin embargo y confiando en que la agencia de vuelos y la aerolínea le permitieron las reservas y vuelos con sus papeles, siguió haciendo la fila en migración sin sospechar lo que le sucedería: la detuvieron durante varias horas, retenipendole su celular y con el derecho de hacer una llamada para notificar su situación.

"Me metieron en un cuarto encerrada donde nadie podía slair, me trataron como si yo fuese una deliencuente, me dijeron, usted está inadmitida de México, yo lo cuento ahorita riéndome, pero yo lloraba".