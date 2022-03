El sentido mensaje de María T. Barreto tras su salida de MasterChef

María Teresa Barreto, quién hizo parte de las 22 celebridades del reality de cocina MasterChef Celebrity, se convirtió en la última eliminada de la competencia. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar.

Sigue aquí: María Teresa Barreto se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef

A través de su cuenta de Instagram, Barreto publicó un par de fotografías del momento exacto en el que se ejecutó su salida. Por medio de palabras como: “Dolió, si dolió. No me quería ir”, manifestó sus sentimientos.

Asimismo, mediante una publicación donde se le ve sosteniendo un cartel que afirma todo el cariño que su familia siente por ella, con unas emotivas palabras María Teresa se refiere a su experiencia en el reality:

No quería salir de la competencia, iba en quinta a fondo y me pusieron el freno de mano. A veces no entendiendo los planes que Dios tiene para mí, sin embargo, los acepto y al final siempre terminan siendo perfectos. Me gocé esta experiencia como nada, aprendí muchísimo y sobre todo fui muy feliz. Gracias @masterchefcelebrityco, escribió la artista.