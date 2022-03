María Legarda y el vestido que no le quedó por su voluptuosa cola

La actriz María Legarda divirtió a miles de sus fanáticos luego de mostrar el gracioso momento que vivió con un vestido para un evento.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven mostró varias imágenes poco antes de un evento que tenía, al que debía asistir muy elegante.

Si bien compró un traje de su talla, nunca se lo midió y no contó que por su voluptuosa cola no le iba a quedar.

En la grabación mostró cómo tenía su peinado y maquillaje listo, y solo faltaba ponerse el vestido y luego de mucha ayuda e intentos no lo logró.

“Nunca me pruebo mis vestidos antes de eventos y esto me pasó. No me bajaba por la cola, mi asistente trató de ayudar, después la maquilladora también, empecé a tener un ataque de pánico y tuvimos que cortar por completo”, confesó, mientras mostraba el curioso momento.