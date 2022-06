María Clara Rodríguez conmovió al mostrar a su pequeño hijo enfermo

La presentadora Maria Clara Rodriguez vive por estos días un completo momento de dificultad ya que como muchas mamás por estos días está lidiando con las enfermedades respiratorias de su pequeño debido a esta temporada de lluvias y la circulación de virus en el ambiente.

Por ende, tanto María Clara como muchas expresan la preocupación que sienten al ver a sus hijos enfermitos en casa, por eso esta presentadora quiso sincerarse desde el corazón y dejar ver cómo es que vive ese proceso de recuperación de su retoño quien ha estado delicado de salud por estos días.

Con un texto titulado ‘Desahogo’ la bella mamá influencer relató cómo es que le ha afectado ver a su hijo pareciendo este virus respiratorio que ataca por estos días no solo a niños sino en general a muchos en Bogotá.

No sé cuándo terminemos de entender las consecuencias de la pandemia para nuestros niños Hoy no estoy de ánimo para pensar en los regalos lindos -pues los hubo- porque no veo salido al tema de tantos virus, gripas y episodios respiratorios... Podría decir, que si hay algo que me descontrola es ver a mis hijos con esta tos