Mari Manotas revela si el éxito de Alejandro Riaño influyó en su separación

La creadora de contenido y emprendedora vallecaucana María Alejandra Manotas, concedió una entrevista a una revista de circulación nacional en la que reveló si el éxito del comediante Alejandro Riaño influyó en su separación después de tres años de matrimonio.

No dejes de ver → Mari Manotas confesó momento íntimo para dedicarle mensaje a su padre

"En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por la que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoqué en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y hasta donde nos dio el amor”, confesó Mari Manotas.

La creadora de contenido agregó que "muchas veces, como dicen por ahí, todo lo del pobre es robado. Sin embargo, aquí se ha trabajado duro y Alejo no hace nada de lo que yo hago, pues no es arquitecto ni diseñador. Yo me he dedicado a hacer mucho mi empresa y mi propio nombre. Nada le quita el mérito a lo que he hecho".

Mari Manotas también habló sobre cómo hace para distribuir el tiempo para todas las actividades que debe hacer diariamente, tanto en el trabajo como en su hogar: "es un reto diario, hay que tener mucha organización y disciplina. Obviamente, tengo alguien que me ayuda en la casa, ya que todos necesitamos ayuda. El papá también colabora porque los hombres también tienen que cuidar a los niños".

Mira también → Alejandro Riaño anunció que se retira de las redes sociales

Descubre más → Hijo de Riaño y Mari Manotas enterneció las redes al mostrarse “leyendo”

Te puede interesar → Alejandro Riaño sorprende a Iván Marín con un especial regalo de cumpleaños