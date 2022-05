Mari Manotas respondió a críticas por la crianza de sus hijos

La empresaria Mari Manotas ha tenido que responder en sus redes sociales, esos comentarios de usuarios y seguidores que han hecho uso de estas para criticarla y atacarla por las decisiones que ha tomado en su vida.

Y es que vale la pena resaltar que la empresaria, anunció hace algún tiempo que su relación con el comediante Alejandro Riaño había llegado a su fin y que pese a esta decisión que es personal, solo se buscaba el bienestar de sus hijos, ya que los tres son pequeños.

Sin embargo, a raíz de esto, han salido personas a interpretar, a querer juzgar o emitir comentarios negativos sobre su relación, sobre la maternidad, sobre su vida, y sobre todo sobre la crianza que ella les da a sus tres hijos, fruto del amor con el también empresario.

Así que decidió dejar ver en sus redes sociales, el nombre de la usuaria, su mensaje y su respuesta ante un en vivo que ella viene anunciando hará sobre la crianza. Esta persona decidió hacerle saber a Mari Manotas, que quizás ella podría hablar de otros temas, pero de maternidad, y de crianza no creería. Por lo que ella decidió no quedarse callada y decirle lo que pensaba en un comentario que además dejó público en sus redes sociales.

Y es que la persona le dejó saber en mensaje directo a Mari Manotas que ella no era la indicada para dar consejos sobre la maternidad, ni la crianza. Por eso, ella no dudó en responderle que “personas como esta, y tristemente una mujer, debería tener restringido Instagram. Y todo aquel que se atreva a juzgar mi crianza / maternidad que tire la primera piedra para ir bloqueando y limpiando mis redes. Cómo hubieras querido esta señora que yo hubiera sido su mamá, seguro no diría estupideces como esta”, expresó en el comentario al que le agregó su respuesta y dejó ver el usuario y el rostro de la persona.

Ella dejó además la invitación abierta al contenido que quería compartir con la compañía de un experto y agregó muy claro y contundente, que “a ver si les queda claro que ser mamá y trabajar no es un delito”.

Un día a la vez

La empresaria Mari Manotas dejó claro que su proceso de separación, como todos estos procesos son complicados, pero también que son íntimos y que ella está haciendo todo por el bienestar de sus hijos, su única prioridad.

Sin embargo, también ha dejado saber que no dejará que nadie quiera dar comentarios sobre su forma de ser, de criar o de llevar su vida. Pues, vale la pena destacar que ella, en el momento de la separación habló los temas que quería y dejó claro otros para no seguirle dando riendas al asunto, y hasta mostró esos cambios que ha hecho, el nuevo hogar que comparte con sus hijos, pero también todos esos proyectos de los que ahora hace parte, de los que es protagonista y que junto a un equipo quiere sacarlo adelante no solo por ella, sino por sus hijos, que son sin duda su mayor motor.

