Mari Manotas mostró su figura en maratón de Cartagena

Las nuevas publicaciones de Mari Manotas siempre dejan sin palabras a sus miles de seguidores, pues la empresaria aparece con looks muy divertidos y con muchas imágenes y momentos junto a sus hijos sobre todo que se han convertido en los protagonistas de su historia de vida.

Es por eso que su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, la también arquitecta dejó con la boca abierta a sus seguidores, pues no solo se mostró, sola, sino que lo hizo con un ajustado traje deportivo, en plena maratón vivida en su ciudad de origen la gran ciudad de Cartagena.

Mari Manotas se mostró en su lado deportivo, pero también nostálgico, pues dejó saber cuánto ama a su ciudad, pero también todos los paisajes y momentos que vivió y recordó mientras recorría la ciudad en la maratón. Pero como si esto fuera poco, se mostró con una figura bien definida y tonificada que deslumbró a quienes la siguen en esta red social.

“Este era el impulso que me hacía falta para retomar el running!! ¡No saben el placer que sentí corriendo! ¡¡¡Viendo tanta gente animando, los paisajes y más en esta ciudad que no se compara con nada!!!”, expresó en el mensaje donde dejó una galería de fotografías de los mejores momentos de ese día, y además aseguró que no será la última vez que recorra las calles de su ciudad y de su país.

Un nuevo comienzo

Mari Manotas y quien fue su esposo y es padre de sus tres hijos, el comediante Alejandro Riaño terminaron su relación y matrimonio, y no fue sino hasta hace pocas semanas cuando la pareja hizo pública su situación actual y afirmaron que estaban en un proceso de separación, pero querían respeto para ellos y sus hijos.

Desde entonces ambos se han dejado ver con sus hijos, cada uno desde sus espacios, pero también se han dejado ver apoyándose, demostrando que pese al giro que dio su relación, son apoyo, y sobre todo siempre serán los padres de sus hijos.

Y eso han hecho ambos, pues desde sus redes sociales muestran esos proyectos especiales en los que cada uno anda, pero también sus nuevos hogares, sus momentos junto a sus hijos y esas etapas que empiezan a hacer en sus vidas, por separados, pero al mismo tiempo unidos por el amor de sus gemelos y de su hija mayor.

Alejandro Riaño por su parte también ha mostrado las veces que ha apoyado los proyectos de su expareja y ella ha estado en primera fila con sus hijos mostrando las iniciativas que él junto a su equipo de trabajo han tenido.