Lo que significó “Café, con Aroma de Mujer” para Margarita Rosa de Francisco

Este martes en la noche, los colombianos podrán volver a llenarse de emoción con la versión original de “Café, con Aroma de Mujer”, a las 8:00 pm, solo por el Canal RCN, y por supuesto una de sus protagonistas, Margarita Rosa de Francisco, habló sobre esta historia de amor que paralizó a Colombia y se mostró feliz porque se vuelva a emitir esta telenovela para que la puedan disfrutar las nuevas generaciones.

“Sabes que me ha alegrado, me alegra que la gente pueda apreciar una telenovela que creo que sí marcó un antes y un después en las telenovelas en Colombia y quiero que una nueva audiencia pueda apreciar eso porque es muy hermosa”, dijo Margarita Rosa en entrevista con Entretenimiento RCN.

Y es que en conversación con Luz Ángela Tobón, directora de Entretenimiento RCN, la talentosa actriz aseguró que “Café, con Aroma de Mujer”, fue una “sinergia de muchos elementos que hicieron brillar todo el producto” destacando la gran dirección de Pepe Sánchez, quien traía una propuesta nueva en la dirección de telenovelas, y en la forma de actuar de los actores, también destacó la importancia de la musicalización, asegurando que “fue más protagonista que los mismos actores” y por supuesto la visibilización del café en una época en el que el narcotráfico era lo que identificaba a Colombia.

“Visibilizó un producto que nos representa como colombianos y que nos sacaba del marco del narcotráfico que es el que también no identifica afuera, entonces esto fue, ofrecer una Colombia aromática, una Colombia bella, físicamente bella y eso fue también un ingrediente fundamental y hay otra cosa que a mí me pareció que le dio también a la historia de amor un tono distinto y es que tecnológicamente está ubicada en un momento clave donde no había celulares, entonces la separación de esos personajes, cada vez que esos personajes se separaban era la ausencia absoluta, era la muerte misma”, detalló la talentosa actriz que le dio vida a ‘Gaviota’.