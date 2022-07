Margarita Muñoz reveló cómo fue la experiencia de trabajar con animales

Dejémonos de Vargas ha logrado sorprender a cientos de colombianos desde su estreno el pasado 13 de julio, una producción que ha llegado a las Noches de Nuestra tele para brindarle a los televidentes un producto fresco, novedoso y muy divertido.

Parte del éxito de esta nueva producción son sus auténticos personajes, quienes se han encargado de hacer reír y divertir a las familias colombianas.

Un personaje que, aunque no es el más divertido de la historia, pero sí uno de los más amados, es el de Valentina Restrepo, interpretado por la bella actriz Margarita Muñoz, quien es considerada como una de las actrices más bellas y talentosas del país.

La actriz que ha expresado que este nuevo proyecto le generó gran ilusión por volver a una producción de comedia, confesó una de las preguntas que más se hacían los televidentes, cómo es trabajar con animales.

La actriz contó que fueron dos experiencias totalmente diferentes, pues expresó que trabajar con el perro, fue una experiencia bastante agradable porque estaba entrenado y era bastante obediente, solo, adicionó que fue curioso en unas escenas tener que hablarles a los animales y llegar a pensar que le contestarían.

En algún momento me sentí como ‘Marimar’, hablándole al perro y esperando que me contestara (risas). Es un perro obediente, divino y hace mucho caso, con él no hubo problema.