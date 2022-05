Marcela Reyes recordó los botínes que la llevaron a la fama

En la jornada de este lunes, la dj antioqueña Marcela Reyes se mostró bastante activa con sus obligaciones laborales, que la hicieron viajar hasta "la sucursal del cielo" para cumplir con varias salas de juntas, en torno a la empresa que tiene funcionando allí. Tras acabar su jornada laboral, aprovechó para empoderar a sus seguidoras, con contundente mensaje.

Sé que hay muchas mujeres que me siguen, entonces mis amores, no tengan sus esperanzas puestas en un hombre con dinero, ustedes también pueden aportar, ustedes también pueden trabajar y sacar a sus familias adelante, de verdad, mírenme a mí...si pude yo que era de tan bajos recursos económicos, es más, yo me he encontrado personas que me conocen desde niña y que se sorprenden por ver todas las cosas que he logrado