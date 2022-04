Marcela Reyes habló sobre las cuentas pendientes que tiene con mujeres

La Dj antiqueña Marcela Reyes, dejó mucho a la imaginación en su más reciente dinámica en redes sociales, donde se dispuso a responder "preguntas profundas" que salieron de manera aleatoria, en uno de los más recientes filtros de Instagram.

La primera pregunta fue "crees que alguna persona pueda vivir toda su vida sin mentir", a lo que dijo que aunque en lo personal ella se considera muy sincera, siente que todos los seres humanos, en algún momento se ven motivados a mentir, así sea con temas inofensivos. Posteriormente le interrogaron sobre los sueños y si cree que puede lograr todo lo que se proponga, a lo que respondió con un rotundo sí, porque según ella, ya se lo ha demostrado muchas veces.

Continuó con la dinámica, afirmando que haría solo dos más antes de dormirse, sin embargo, le gustaron tanto los interrogantes, que se extendió un pcoo más de lo prometido. "¿te quedaste con ganas de decirle algo a alguien?.

Tras esto, respondió "que era lo más preciado de su vida", confirmando que su hijo Valentino lo es y que volvería a repetir esa experiencia de ser su mamá todas las veces que sea posible. Luego le preguntaron si ella creaba su propio destino, a lo que aprovechó este interrogante para hacer una profunda reflexión e invitación a sus seguidoras.

Obvio sí amores, hoy por hoy yo como vivo, es porque yo lo cree, porque me he enfocado, porque decidí alejarme de muchas cosas, porque creanme que todo lo he hecho por mérito, así que el destino si se crea para bien o para mal, tú escribes tu destino, así que has las cosas bien para que después no te estés lamentando, que por qué, que por qué esto, que por qué lo otro, cuando así es la realidad de la vida.