Marcela Reyes reveló lo complicado que fue el inicio de su relación

Hace varios meses la DJ Marcela Reyes dijo que sí para toda la vida a l hombre de su vida y gran amor, B King. Pero no todo ha sido color de rosa, por eso ella misma decidió contar una realidad que vivió con su ahora esposo, mucho antes de llegar a este nivel de relación.

Es por eso que, en sus historias, la DJ decidió revelar detalles de cómo empezó la relación y hasta confesó que en muchas oportunidades que no estuvieron juntos y felices era por su culpa.

Marcela Reyes contó que en sus inicios ella no quería estar con él, que, si bien era todo lo que había soñado, un hombre atento, especial, ideal para ella, pero no era lo que quería justo en ese momento, incluso reveló que cuando él la llamaba, ignoraba, no contestaba, y si lo hacía era de la peor manera. “Qué quiere, no me llames”, y más malas atenciones que en su momento ella no lo veía como mal, pero pensó simplemente que le funcionaría o que él siempre estaría ahí al lado esperando atención de ella.

Una historia sufrida

Pero no fue así, pues Marcela Reyes contó que en su momento él decidió no insistir, se fue, se alejó y justo ahí, cuando sintió que lo perdía abrió los ojos, según sus propias palabras, aceptó que estaba haciendo algo mal, que no podía perderlo, porque para ella, B King “era todo lo que le había pedido a Dios”, y lo estaba perdiendo, por eso decidió buscarlo y hacerlo bien de nuevo.

Actualmente Marcela Reyes ha confesado que se siente plenamente enamorada de su esposo, y que espera que su relación sea para toda la vida, porque es él quien la completa, con quien se siente feliz y sabe que sin duda ha sido de sus mejores decisiones. No han sido fácil muchas cosas, pero como pareja han logrado salir adelante y eso le tiene muy contenta, estable y confiada en su relación.

A estas palabras de amor y de confesiones públicas de la DJ Marcela Reyes a su esposo, no recibieron respuestas directas de él, pero si algo se ha demostrado en la relación, es el amor y admiración que siente B King por ella y lo feliz que está de tener una vida a su lado para siempre.

Por ahora, ambos han dejado ver su relación muy estable, sólida, y eso lo ha confesado Marcela Reyes, quien aseguró que está plenamente enamorada y que agradece haber reaccionado y no dejar ir al hombre de su vida.

