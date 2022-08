Marcela Reyes reveló el duro momento que está viviendo en su hogar

La bella dj antioqueña Marcela Reyes sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al revelar con mucha nostalgia el duro momento que estaban viviendo como familia a raíz de una pérdida que los tiene muy conmovidos.

Se trata del fallecimiento de una de sus mascotas: su coneja y por si fuera poco, unas horas después, su perrita "Mona" como le dice de cariño, sufrió un pre-infarto, por lo que tanto ella, como su espso B King y su hijo, han estado muy conmovidos.

Hay bebés ustedes no saben el día que hemos tenido acá en la casa, pero bueno, Dios es maravilloso, les conté en la mañana que mi conejita se murió y ahora ne la tarde le dio un pre-infarto a la mona, la mona es mi perrita Agata, está hospitalizada, afortunadamente pues no se me murió mi perrita porque reaccionamos a tiempo y no sé que sea esto, pero mis dos mascotas en un día, wao.