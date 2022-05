Marcela Reyes revela si quiere tener hijos con su esposo B King

Parece que la relación de Marcela Reyes y B King va muy bien, pues juntos se encuentran disfrutando de un viaje en Costa Rica donde se han mostrado muy enamorados y celebrando juntos a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Marcela Reyes mostró el momento en el que se encontraba junto a su esposo, tomando alcohol y escuchando música con él y en determinado momento decidió activar la opción de preguntas, para resolver todas las dudas de muchos de los más de dos millones de seguidores, que ella tienen en esa red social.

Y por supuesto los internautas aprovecharon para preguntar acerca de varios temas de su vida personal sobre todo relacionadas a la relación sentimental que tienen con B King, y ella respondió las más interesantes, junto a su esposo, asegurando que iba a responder con la verdad pues ya estaba un poco alicorada.

Uno de los seguidores le preguntó a la DJ si a ella le gustaría tener hijos con B King, y la DJ respondió afirmando que le gustaría, pero que está en una etapa de la vida en la que no está en sus planes tener hijos ahora.

Al respecto el artista urbano, que se encontraba a su lado, le pregunta ¿cómo que no?, y le confiesa que a él le gustaría tener dos hijos con ella.

La fiesta continuó y Marcela Reyes y su esposo se mostraron tomando alcohol y besándose frente a los millones de internautas, así que las preguntas y los comentarios continuaron y un internauta le escribió que le encanta como B King la cuida, pero la DJ respondió el mensaje asegurando que él a veces se pasa y que es muy celoso.

“Pero a veces se pasa, es muy celosos, pues no, no, tampoco así. No me deja ser yo, la verdad”, respondió Marcela Reyes.