Marcela Reyes revela la razón por la que no se habla con algunos familiares

Marcela Reyes sigue muy activa en las redes sociales, donde usualmente suele compartir con fieles seguidores, algunos detalles de su vida privada, por eso últimamente ha realizado ronda de preguntas para responder las dudas de los internautas, y recientemente volvió a activar la herramienta de preguntas, pidiéndole a sus fans que le escribieran, qué rumor sobre ella quería que aclarara.

Y por supuesto los internautas aprovecharon para cuestionarla sobre diferentes temas y rumores y la DJ comenzó a contestar, es así que uno de los internautas le preguntó si ella era una jefa “full abusiva”, aclarando que ya descubrió que todo lo que decían sobre ese tema era mentira, recordando el episodio en el que un extrabajador que estafó a varias personas, la acusó de mala jefe.

Al respecto, Marcela Reyes respondió que efectivamente esas afirmaciones eran mentiras y que los internautas se dieron cuenta porque esa persona intentó estafarlas, y más adelante la demandó pidiendo indemnización por un supuesto despido injustificado.

“Claro que era mentira, todos ustedes que se dieron cuenta de ese robo que de hecho fue una polémica increíble porque muchos de ms clientes fueron robados por esta persona, que los estaba robando y los estaba estafando, tiempo después, me llega una demanda, porque quería una indemnización por despido de injusta causa, claro yo con esa rabia después de haberle pillado ese robo y la manera en que me robaba, la saqué como un perro de mi casa, qué carta le iba andar pasando”, aseguró la empresaria.

Más adelante otro seguidor le preguntó si era verdad que ella rechazaba a su familia por ser de bajos recurso, y en ese momento ella confesó que cuando era niña, muchos de sus familiares la rechazaron y la humillaron y que ella se porta bien, con las personas que fueron bien con ella.

“Para nada amores, yo no tengo contacto con muchas personas de mi familia, es porque de niña me rechazaron demasiado, me humillaron y me hicieron mil cosas que ustedes no saben, los poquitos que se portaron bien, súper bien conmigo, los amo y soy súper bien”, manifestó Marcela Reyes.