Marcela Reyes respondió si el papá de su hijo comparte con el pequeño

La Dj Marcela Reyes respondió algunas inquietudes de sus fanáticos en redes sociales sobre su vida personal.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí fue cuestionada sobre esta situación.

Una seguidora la interrogó sobre si el papá del niño, el Dj Exotic, comparte con su hijo y qué opina el niño de eso.

Allí la empresaria confirmó que sigue sin contar con el apoyo del artista, pero que no es algo que afortunadamente necesite.

“Yo siempre les he dicho que lo se ve no se pregunta, efectivamente no tengo ese apoyo presente con mi hijo, pero tampoco hace falta, Valentino ya está en una edad que lo entiende todo y además tengo el apoyo de otras personas que realmente sí me ayudan”, señaló.